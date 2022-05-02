На Буковине мужчина за 1200 долларов пытался переправить через госграницу лиц призывного возраста

На Буковине разоблачили незаконную схему переправки через госграницу. В частности, мужчины платили 12000 долларов США, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, житель Черновцов находил желающих покинуть страну через мессенджер. Для этого была создана специальная группа.

Правоохранители задержали подозреваемого вблизи села Тарашаны Черновицкого района. Он был с двумя мужчинами призывного возраста, которых должен был доставить в Румынию вне пунктов пропуска. Свои услуги оценил в 12000 долларов США.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Буковинцу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).