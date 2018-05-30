Во Львове снова "минировали" 5 бизнес-центров

По завершению поисковых работ взрывное устройство обнаружено не было

Во Львове сегодня, 30 мая, снова "минировали" пять бизнес-центров. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

"...поступила информация, о полученом анонимном сообщении, что в г. Львове по адресам: ул. Героев УПА, 73, корпус 5а (Бизнес-центр "Таурус"), ул. Богдана Хмельницкого, 176 (Бизнес-центр "Lemberg"), ул. Зеленая, 109 (Бизнес-центр "Клуб деловых людей"), ул. Промышленная, 50/52 (Бизнес-центр "Украинский капитал"), ул. Шевченко, 111а (Бизнес-центр), заложены взрывные устройства", - говорится в сообщении.

По завершению поисковых работ взрывное устройство обнаружено не было.

Напомним, 29 мая около 11:00 в полицию поступила информация о заминировании пяти бизнес-центров во Львове, расположенных на улицах Шевченко, Промышленной, Научной, Хмельницкого и Героев УПА.