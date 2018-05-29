Во Львове полиция проверяет сообщение о минировании 5 бизнес-центров

Правоохранители проведут эвакуацию людей

Во Львове сотрудники полиции проверяют сообщение о заминировании пяти бизнес-центров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня, 29 мая, около 11:00 в полицию поступила информация о заминировании пяти бизнес-центров во Львове, расположенных на улицах Шевченко, Промышленной, Научной, Хмельницкого и Героев УПА", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других соответствующих служб.

Указано, что правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют офисные помещения и прилегающие к ним территории. Кроме того, сейчас устанавливается личность анонима, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 19 апреля правоохранители проверяли информацию о "минировании" трех бизнес-центров на улицах Героев УПА, Промышленной и Богдана Хмельницкого во Львове. Информация о "минировании" не подтвердилась.