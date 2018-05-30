У Львові знову "мінували" 5 бізнес-центрів

По завершенню пошукових робіт вибуховий пристрій не було виявлено

У Львові сьогодні, 30 травня, знову "мінували" п'ять бізнес-центрів. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

"...надійшла інформація, про отримане анонімне повідомлення, що у м. Львові за адресами: вул. Героїв УПА, 73, корпус 5а (Бізнес-центр "Таурус"), вул. Богдана Хмельницького, 176 (Бізнес-центр "Lemberg"), вул. Зелена, 109 (Бізнес-Центр "Клуб ділових людей"), вул. Промислова, 50/52 (Бізнес-центр "Український капітал"), вул. Шевченка, 111а (Бізнес-центр), закладено вибухові пристрої", - йдеться у повідомлення.

По завершенню пошукових робіт вибуховий пристрій не було виявлено.

Нагадаємо, 29 травня близько 11:00 до поліції надійшла інформація про замінування п’ятьох бізнес-центрів у Львові, розташованих на вулицях Шевченка, Промисловій, Науковій, Хмельницького та Героїв УПА.