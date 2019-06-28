Во Львове ликвидировали пожар в локомотивном депо

Фото: пожар в депо в Львове facebook.com/MNSLVIV)

К тушению пожара привлекались 19 пожарных спецмашин

Во Львове спасателям удалось ликвидировали пожар в локомотивном депо, которій возник в пятницу, 28 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям во Львовской области (ГСЧС).

Отмечается, что огонь был локализован в 19:28, а ликвидировать пожар удалось в 21:30. В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается.

К ликвидации пожара привлекали 114 спасателей и 19 единиц спецтехники.

Пожар на территории локомотивного депо ликвидировано Пожар на территории локомотивного депо ЛИКВИДИРОВАНА 28 июня в 17:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре в г. Львове на улице Таллинская 1. Возгорание возникло на территории Локомотивного депо "ЛЬВОВ-ЗАПАД" в ремонтном цехе. Площадь возгорания кровли составила 1000 кв.м. К ликвидации пожара привлекли 114 спасателей и 19 единиц техники. Пожар локализован в 19:28, ликвидирован в 21:30. В результате пожара никто не пострадал.Причина возникновения возгорания устанавливается. Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области Пятница, 28 июня 2019 г.

Вечером 28 июня к спасателям поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Таллинская,1 на территории Локомотивного депо "ЛЬВОВ-ЗАПАД" в ремонтном цехе.

Фото: пожар в депо во Львове (facebook.com/MNSLVIV)

Напомним, что 26 июня произошел пожар под Киевом, в селе Петропавловская Борщаговка. На территории бывшего резинового завода загорелись склады секонд-хенда. К тушению привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС. Позже стало известно, что из-за пожара на складах секонд-хенда существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район, поскольку склады размещены на территории бывшего резинового завода.