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У Львові ліквідували пожежу в локомотивному депо

Новини » Надзвичайні події    28.06.2019 - 23:02
У Львові ліквідували пожежу в локомотивному депо
Фото: пожежа у депо в Львові (facebook.com/MNSLVIV)

До гасіння пожежі залучали 19 пожежних спецмашин

У Львові рятувальникам вдалось ліквідували пожежу у локомотивному депо, яка виникла у п'ятницю, 28 червня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій у Львівській області (ДСНС).

Зазначається, що вогонь було локалізовано о 19:28, а ліквідувати пожежу вдалось о 21:30. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.

До ліквідації пожежі залучали 114 рятувальників та 19 одиниць спецтехніки. 

 
Пожежу на території локомотивного депо ліквідовано

Пожежу на території локомотивного депо ЛІКВІДОВАНО 28 червня о 17:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Таллінська 1. Займання виникло на території Локомотивного депо "ЛЬВІВ-ЗАХІД" у ремонтному цеху. Площа пожежі покрівлі склала 1000 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 114 рятувальників та 19 одиниць техніки. Пожежу локалізовано о 19:28, ліквідовано о 21:30. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.Причина виникнення загорання встановлюється.

Опубліковано Головне управління ДСНС України у Львівській області Пʼятниця, 28 червня 2019 р.

Ввечері 28 червня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Таллінська,1 на території Локомотивного депо "ЛЬВІВ-ЗАХІД" у ремонтному цеху.

 

Фото: пожежа у депо в Львові (facebook.com/MNSLVIV)

Нагадаємо, що 26 червня сталася пожежа під Києвом, в селі Петропавлівська Борщагівка. На території колишнього гумового заводу загорілися склади секонд-хенду. До гасіння залучалося 75 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки ДСНС. Пізніше стало відомо, що через пожежу на складах секонд-хенду існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район, адже склади розміщені на території колишнього гумового заводу.

У Львові горить локомотивне депо біля вокзалу Пожежу на складах під Києвом загасили
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