Во Львове на карантин закрывают еще 14 школ

Во Львове из-за повышения заболеваемости ОРВИ и гриппом приостанавливают обучение еще в 14 школах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Как отмечается, школы закроются на карантин в п'пятницу, 7 февраля.

Затем на вынужденных каникулах окажутся школьники в 65 учебных заведениях, и еще в одном - ученики 1-4 классов.

"Завтра, 7 февраля, еще 14 общеобразовательных учреждений Львова прекращают учебу из-за болезни учеников", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 13 школ вернутся к работе 13 февраля, а еще одна - 12 февраля.

Напомним, сегодня в городе Рубежном Луганской области введен карантин в учреждениях общего среднего образования за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в Черновцах в связи с гриппом закрыли все школы на карантин. На обучение в школу 3 февраля не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи из-за заболевания ОРВИ.

Добавим, что в Хмельницком с 3 февраля закрыли на карантин все школы. Такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью их профилактики эпидемического распространения".