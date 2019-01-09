Во Львове избили почетного консула Бельгии

Фото: Ярослав Гарцула (uk.wikipedia.org)

Полиция устанавливает личность нападавшего

Во Львове вечером 7 января избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net.

Пресс-секретарь ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила, что в полицию 7 января обратился 62-летний мужчина с жалобой на то, что около 21:00 неизвестный во время конфликта на проспекте Шевченко ударил его.

"Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1, ст. 125 УКУ. Решают вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы", - сообщила она.

Полиция устанавливает личность нападавшего.

По сообщению СМИ, конфликт между дипломатом и неизвестным возник из-за того, как Гарцула припарковал свой автомобиль.

В полиции рассказали, что неизвестный нанес ему телесные повреждения, "несколько раз ударив в голову".

Согласно предварительному диагнозу врачей, у консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой медицинской помощи, пострадавшего отпустили домой.

Напомним, в немецком Бремене на депутата от партии "Альтернатива для Германии" Франко Магница напали несколько человек в масках. Политик был госпитализирован с тяжелыми травмами.