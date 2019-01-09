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У Львові побили почесного консула Бельгії

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 00:56
У Львові побили почесного консула Бельгії
Фото: Ярослав Гарцула (uk.wikipedia.org)

Поліція встановлює особу нападника

У Львові ввечері 7 січня побили почесного консула Бельгії в Західному регіоні України Ярослава Гарцулу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.net.

Речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила, що до поліції 7 січня звернувся 62-річний чоловік зі скаргою про те, що близько 21:00 невідомий під час конфлікту на проспекті Шевченка вдарив його.

"Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1, ст. 125 ККУ. Вирішують питання про призначення судово-медичної експертизи", - повідомила вона.

Поліція встановлює особу нападника.

За повідомленням ЗМІ, конфлікт між дипломатом і невідомим виник через те, як Гарцула припаркував свій автомобіль.

У поліції розповіли, що невідомий завдав йому тілесні ушкодження, "кілька разів ударивши в голову".

Згідно з попереднім діагнозом лікарів, у консула зафіксовано струс головного мозку та забій правого вуха. Після надання першої медичної допомоги, потерпілого відпустили додому.

Нагадаємо, у німецькому Бремені на депутата від партії "Альтернатива для Німеччини" Франка Магніца напали кілька людей у масках. Політик був госпіталізований з важкими травмами.

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