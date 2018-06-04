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Во Львове на иностранца упала часть фасада дома

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 15:05
Фото: "скорая помощь" (РБК-Украина)
Фото: "скорая помощь" (РБК-Украина)

В результате падения фасада дома пострадал гражданин Азербайджана

Во Львове сегодня, 4 июня 2018 года, на иностранца упала часть фасада дома. Об этом со ссылкой на горячую линию города сообщает местное издание Varta1.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня на углу ул. Галицкой и площади Рынок, где упала часть фасада дома.

"Пострадал гражданин Азербайджана, житель г. Баку. Мужчина госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове сегодня, 4 июня 2018 года, полиция проверяет информацию о минировании 5 бизнес-центров. Отметим, сообщения о "минировании" бизнес-центров во Львове поступали 29, 30, 31 мая, а также 1 июня.

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Теги публикации: Львов, Азербайджан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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