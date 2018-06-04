Во Львове на иностранца упала часть фасада дома

В результате падения фасада дома пострадал гражданин Азербайджана

Во Львове сегодня, 4 июня 2018 года, на иностранца упала часть фасада дома. Об этом со ссылкой на горячую линию города сообщает местное издание Varta1.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня на углу ул. Галицкой и площади Рынок, где упала часть фасада дома.

"Пострадал гражданин Азербайджана, житель г. Баку. Мужчина госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове сегодня, 4 июня 2018 года, полиция проверяет информацию о минировании 5 бизнес-центров. Отметим, сообщения о "минировании" бизнес-центров во Львове поступали 29, 30, 31 мая, а также 1 июня.