У "Відродженні" вважають, що заява Лінчевського про онкохворих містить ознаки нацизму

Бондар розкритикував заяву заступника глави МОЗ

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар назвав цинічною заяву заступника в. о. міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського про безперспективність лікування онкохворих. Про це нардеп заявив на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій 4 червня, повідомляє прес-служба політсили на офіційному сайті.

Зокрема, Бондар зазначив, що обов'язок держави – лікувати всіх людей, а також вказав на те, що висловлювання Лінчевського містять ознаки нацизму.

"Наша депутатська група займається проблемою виділення коштів на лікування українців за кордоном, на оплату тих операцій, які неможливо провести в Україні. Нам постійно розповідають, що немає коштів. І абсолютно цинічною виглядає заява заступника міністра охорони здоров'я, який вже почав ділити хворих на перспективних і безперспективних. Цих будемо лікувати, а цих не будемо. Так нацизм починався! Якщо є хоча б один шанс на одужання і якщо ми не здатні лікувати всередині країни, значить, треба перераховувати кошти за кордон! І це наш святий обов'язок", – підкреслив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Він впевнений, що нинішній склад Міністерства охорони здоров'я не здатний провести якісну медичну реформу.

"Абсолютно цинічна заява про лікування. Ця медична реформа заради кредитів призвела до того, що сьогодні розвалюється медична галузь, немає перспектив, немає розуміння, що створюється. І ніхто не може дати відповідь, яку модель охорони здоров'я вибудовує держава", – наголосив Бондар.

Раніше заступник глави МОЗ Олександр Лінчевський назвав недоцільним виділення коштів на лікування онкологічних хворих за кордоном, оскільки "вони всі помруть".

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що заява її заступника про недоцільність лікування онкохворих вирвана з контексту.