У Львові на іноземця впала частина фасаду будинку

Внаслідок падіння фасаду будинку постраждав громадянин Азербайджану

У Львові сьогодні, 4 червня 2018 року, на іноземця впала частина фасаду будинку. Про це з посиланням на гарячу лінію міста повідомляє місцеве видання Varta1.

Як зазначається, подія сталася сьогодні на куті вул. Галицької та площі Ринок, де впала частина фасаду будинку.

"Потерпів громадянин Азербайджану, мешканець м. Баку. Чоловік госпіталізований у лікарню швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові сьогодні, 4 червня 2018 року, поліція перевіряє інформацію про мінування 5 бізнес-центрів. Зазначимо, повідомлення про "замінування" бізнес-центрів у Львові надходили 29, 30, 31 травня, а також 1 червня.