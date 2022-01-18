Во Львове эвакуируют школьников лицея из-за информации о минировании

Из-за сообщения о минировании во львовском лицее № 93 проводится эвакуация учащихся. Сообщение о взрывчатке пришло на электронную почту учебного заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Сегодня, около 12:00, поступило сообщение о заминировании лицея № 93 в Сыховском районе г. Львова", - говорится в сообщении.
Как сообщили в городском управлении образования, в связи с этим, учебное заведение действует согласно протоколу действий: проводится эвакуация учащихся и оповещаются родители.
"На электронный ящик лицея №93 поступило сообщение о заминировании. Школа оперативно сообщила все соответствующие службы и сейчас проводит эвакуацию учащихся. Следовательно, будет проведено обследование помещения учебного заведения и прилегающей территории на наличие взрывоопасных веществ или предметов", - заявила руководитель городского управления образования Леся Васюта.
Напомним, из Апелляционного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. Также во вторник, 18 января, "заминировали" школы в разных районах столицы.
Отметим, 16 января в Киеве заминировали несколько ТРЦ, посетителей и персонал эвакуировали.
При этом, 17 января в Киеве "минировали" три станции метро. На вход и выход были закрыты станция "Театральная", "Дарница" и "Позняки".