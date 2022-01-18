Во Львове эвакуируют школьников лицея из-за информации о минировании

Из-за сообщения о минировании во львовском лицее № 93 проводится эвакуация учащихся. Сообщение о взрывчатке пришло на электронную почту учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"Сегодня, около 12:00, поступило сообщение о заминировании лицея № 93 в Сыховском районе г. Львова", - говорится в сообщении.

Как сообщили в городском управлении образования, в связи с этим, учебное заведение действует согласно протоколу действий: проводится эвакуация учащихся и оповещаются родители.

"На электронный ящик лицея №93 поступило сообщение о заминировании. Школа оперативно сообщила все соответствующие службы и сейчас проводит эвакуацию учащихся. Следовательно, будет проведено обследование помещения учебного заведения и прилегающей территории на наличие взрывоопасных веществ или предметов", - заявила руководитель городского управления образования Леся Васюта.