У Львові евакуюють школярів ліцею через інформацію про мінування

Через повідомлення про мінування у львівському ліцеї №93 проводиться евакуація учнів. Повідомлення про вибухівку прийшло на електронну пошту навчального закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
"Сьогодні, близько 12:00, надійшло повідомлення про замінування ліцею №93 у Сихівському районі м.Львова", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили в міському управлінні освіти, у зв'язку з цим, навчальний заклад діє згідно з протоколом дій: проводиться евакуація учнів і оповіщаються батьки.
"На електронну скриньку ліцею №93 надійшло повідомлення про замінування. Школа оперативно повідомила всі відповідні служби і зараз проводить евакуацію учнів. Відтак, буде проведено обстеження приміщення навчального закладу та прилеглої території на наявність вибухонебезпечних речовин або предметів", - заявила керівник міського управління освіти Леся Васюта.
Нагадаємо, з Апеляційного суду Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Також у вівторок, 18 січня, "замінували" школи в різних районах столиці.
Зазначимо, 16 січня у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.
При цьому, 17 січня в Києві "мінували" три станції метро. На вхід і вихід були закриті станція "Театральна", "Дарниця" і "Позняки".