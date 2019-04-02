ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове четверо детей попали в больницу с отравлением

Новости » Происшествия    02.04.2019 - 10:06
Во Львове четверо детей попали в больницу с отравлением
Иллюстративное фото(facebook.com/screennews.ad)

Все пациенты являются воспитанниками одного из львовских дошкольных учебных заведений

Во Львове в период с 29 марта до 1 апреля было госпитализировано четырех детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Все пациенты являются воспитанниками одного из львовских дошкольных учебных заведений. Одние ребенок после оказания медицинской помощи был отпущен из больницы, трое других - до сих пор госпитализированы.

"В Сиховский отдел полиции 1 апреля поступило сообщение о том, что в одну из больниц во Львове в период с 29 марта до 1 апреля были доставлены четверо детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) УК Украины. Санкции статьи предусматривают наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по факту массового отравления в Харькове в одной из школ полиция открыла уголовное производство. Как отмечается, из-за распыления неизвестного вещества в школе 37 учеников обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание.

Кроме того, в частном детском лагере "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района в Киевской области отравились 12 детей. В больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения.

Прорыв теплосети в Печерском районе Киева оставил без тепла 140 зданий В правительстве разъяснили порядок выплат 1700 грн на третьего ребенка
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины происшествиепреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь