У Львові четверо дітей потрапили з отруєнням до лікарні

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Усі пацієнти є вихованцями одного з львівських дошкільних навчальних закладів

У Львові у період від 29 березня до 1 квітня було госпіталізовано чотирьох дітей віком від трьох до п’яти років з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Усі пацієнти є вихованцями одного з львівських дошкільних навчальних закладів. Одну дитину після надання медичної допомоги було відпущено з лікувального закладу, троє інших - досі госпіталізовані.

"У Сихівський відділ поліції 1 квітня надійшло повідомлення про те, що до однієї з лікарень у Львові у період від 29 березня до 1 квітня було доставлено чотирьох дітей віком від трьох до п’яти років з діагнозом "гостра кишкова інфекція", - йдеться у повідомлені.

Як зазначається, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. Санкція статті передбачають покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Призначені експертизи, поліцейські встановлюють обставини отруєння дітей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за фактом масового отруєння у Харкові у одній із шкіл поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначається, через розпилення невідомої речовини у школі 37 учнів звернулися по медичну допомогу зі скаргами на слабкість і утруднене дихання.

Крім того, у приватному дитячому таборі "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області отруїлися 12 дітей. До лікарні була екстрено доставлена дитина 8 років з розладом травлення.