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Во Львове из аэропорта эвакуируют пассажиров: что произошло

Автор: РБК-Украина

Полицейские проверяют сообщения о минировании аэропорта во Львове. Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сейчас правоохранители обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию.

Сообщение о минировании поступило около 9:25.

Работники Службы безопасности международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обнаружили на территории аэропорта подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию.

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