У Львові з аеропорту евакуюють пасажирів: що сталося

Поліцейські перевіряють повідомлення про мінування аеропорту у Львові. Наразі проводиться евакуація працівників та пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
Наразі правоохоронці обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.
Повідомлення про мінування надійшло близько 9:25.
Працівники служби безпеки Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького виявили на території аеропорту підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.
На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.
Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.