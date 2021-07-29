Из Львова запускают ряд новых авиарейсов: список

В августе из международного аэропорта "Львов" запустят ряд новых авиарейсов. В частности, в направлении Каунаса, Венеции и Даммама.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По информации перевозчика, также будет возобновлено выполнение рейсов в Краков, Будапешт и Дюссельдорф.
Так, Ryanair запускает два новых регулярных рейса в направлениях:
Также, Ryanair возобновит курсирование по следующим направлениям:
Кроме этого, ожидается новое регулярное направление от SkyUp:
Напомним, украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила два новых рейса из Украины во Францию.