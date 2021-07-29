Зі Львова запускають низку нових авіарейсів: список

У серпні з міжнародного аеропорту "Львів" запустять низку нових авіарейсів. Зокрема, у напрямку Каунасу, Венеції та Даммаму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.
За інформацією перевізника, також буде відновлено виконання рейсів у Краків, Будапешт та Дюссельдорф.
Так, Ryanair запускає два нові регулярні рейси у напрямках:
Також, Ryanair відновить курсування за такими напрямками:
Крім цього, очікується новий регулярний напрямок від SkyUp:
Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила два нових рейси з України до Франції.