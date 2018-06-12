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Интервью

Из Львова запускают авиарейсы в 5 городов Италии

НовостиТранспорт    12.06.2018 - 17:09
Фото: аэропорт "Львов" (facebook.com_LvivAirport)
Фото: аэропорт "Львов" (facebook.com_LvivAirport)

Рейсы из Львова будут курсировать в Италии по следующим направлениям: Бергамо, Венеция, Неаполь, Рим, Милан

Во вторник, 12 июня, итальянская авиакомпания Ernest airlines объявила о запуске рейсов из Львова в Италию по п'яти направлениям. Об этом сообщила генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

"Сегодня объявлено о пяти направлений от авиакомпании Ernest airlines из Львова. 16 рейсов еженедельно из Львова в Италию от Ernest Airlines", - отметила Романовская.

Рейсы из Львова с сегодняшнего дня будут курсировать по следующим направлениям: Бергамо, Венеция, Неаполь.

Уже 22 июня стартует авиасообщение Львов-Рим - три авиарейсы в понедельник, среду и пятницу. А 25 июня начинает курсировать авиарейс Львов-Милан (аэропорт Мальпенса). Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Бронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика.

Отметим, Ernest Airlines - итальянская авиакомпания со штаб-квартирой в Милане. Основной центр компании расположен в Тиране, Албания. Авиакомпания является лоу-кост перевозчиком и обслуживает итальянский, албанский, украинский и румынский рынки. Основные рейсы осуществляются между Италией и Албанией, между Италией и Украиной, а также Италией и Румынией.

Напомним, ранее сообщалось, что новая грузинская авиакомпания Myway Airlines запустила рейсы из Харькова в Тбилиси и Батуми. Сегодня, 12 июня 2018 года, был выполнен первый рейс Тбилиси - Харьков-Тбилиси. По данному направлению самолеты будут летать по вторникам и субботам.

В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, есть пострадавшие Ernest Airlines решил добавить еще один рейс из Львова в Неаполь
Теги публикации: Львов, аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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