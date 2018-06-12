В Болгарії упав військовий вертоліт, є загиблі

Вертоліт в Болгарії впав з 30-метрової висоти
У Болгарії в результаті краху військового вертольота Мі-17 загинуло двоє людей. Про це повідомили в Міністерстві оборони Болгарії, передає BgNews.
Відомо, що аварія вертольота сталася на півдні Болгарії в районі аеропорту Пловдива. Вертоліт впав з 30-метрової висоти.
За словами техніків, машина була повністю справна. Вертоліт проведено в 1989 році, в 2016 було проведено його капітальний ремонт. Також були досвідченими пілоти, - в одного пілота наліт становив близько 500 годин, у другого - близько 600
На місце аварії військового вертольота прибув міністр оборони Красимір Каракачанов. Йому доповіли, що обидва загиблих пілота були в званні капітанів. Бортовий технік вертольота зараз у важкому стані перебуває в Університетській лікарні Пловдива. За інформацією лікарів, небезпеки для його життя немає
Зараз ведеться слідство для встановлення причин авіакатастрофи.
Нагадаємо, раніше біля острова Окінава в Японії розбився американський винищувач F-15.