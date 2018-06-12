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В Болгарії упав військовий вертоліт, є загиблі

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 16:21
Ілюстративне фото (twitter.com/aoozpn)
Ілюстративне фото (twitter.com/aoozpn)

Вертоліт в Болгарії впав з 30-метрової висоти

У Болгарії в результаті краху військового вертольота Мі-17 загинуло двоє людей. Про це повідомили в Міністерстві оборони Болгарії, передає BgNews.

Відомо, що аварія вертольота сталася на півдні Болгарії в районі аеропорту Пловдива. Вертоліт впав з 30-метрової висоти.

За словами техніків, машина була повністю справна. Вертоліт проведено в 1989 році, в 2016 було проведено його капітальний ремонт. Також були досвідченими пілоти, - в одного пілота наліт становив близько 500 годин, у другого - близько 600

На місце аварії військового вертольота прибув міністр оборони Красимір Каракачанов. Йому доповіли, що обидва загиблих пілота були в званні капітанів. Бортовий технік вертольота зараз у важкому стані перебуває в Університетській лікарні Пловдива. За інформацією лікарів, небезпеки для його життя немає

Зараз ведеться слідство для встановлення причин авіакатастрофи.

Нагадаємо, раніше біля острова Окінава в Японії розбився американський винищувач F-15.

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Теги публікації: крушение, вертолет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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