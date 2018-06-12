Зі Львова запускають авіарейси до 5 міст Італії

Рейси зі Львова курсуватимуть до Італії за такими напрямками: Бергамо, Венеція, Неаполь, Рим, Мілан

У вівторок, 12 червня, італійська авіакомпанія Ernest airlines оголосила про запуск рейсів зі Львова до Італії за п'ятьма напрямками. Про це повідомила генеральний директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська.

"Сьогодні оголошено про п'ять напрямків від авіакомпанії Ernest airlines зі Львова. 16 рейсів щотижня зі Львова до Італії від Ernest Airlines", - зазначила Романовська.

Рейси зі Львова відсьогодні курсуватимуть за такими напрямками: Бергамо, Венеція, Неаполь.

Уже 22 червня стартує авіасполучення Львів-Рим - три авіарейси у понеділок, середу та п’ятницю. А 25 червня починає курсувати авіарейс Львів-Мілан (аеропорт Мальпенса). Рейси будуть здійснюватись щопонеділка, щосереди і щоп’ятниці.

Бронювати квитки можна на сайті авіаперевізника.

Зазначимо, Ernest Airlines - італійська авіакомпанія зі штаб-квартирою в Мілані. Основний центр компанії розташований у Тирані, Албанія. Авіакомпанія є лоу-кост перевізником та обслуговує італійський, албанський, український та румунський ринки. Основні рейси здійснюються між Італією та Албанією, між Італією та Україною, а також Італією та Румунією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines запустила рейси з Харкова у Тбілісі і Батумі. Сьогодні, 12 червня 2018 року, був виконаний перший рейс Тбілісі- Харків-Тбілісі. За даним напрямом літаки будуть літати по вівторках і суботах.