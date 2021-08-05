Из Львова возобновили авиарейсы в Дюссельдорф-Веце: расписание

"Сегодня, 5 августа, во Львов прилетел первый в этом году возобновленный регулярный рейс из Дюссельдорфа-Веце от Ryanair", - говорится в сообщении.

Рейсы в Дюссельдорф-Веце будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам:

понедельник: прилет во Львов - 15:20 (с 6 сентября - 09:50), вылет - в 15:45 (с 6 сентября - 10:15);

четверг: прилет во Львов - в 11:15, вылет - в 11:40.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что запуск регулярных авиарейсов компании Ryanair в Дюссельдорф-Веце состоялся в октябре 2018 года. "Крайний рейс был выполнен в марте 2020-го", - добавили в воздушной гавани.

Фото: из Львова возобновляют авиарейсы в Дюссельдорф-Веце (facebook.com/lvivinternationalairport)