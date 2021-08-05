Из Львова возобновили авиарейсы в Дюссельдорф-Веце: расписание

Из международного аэропорта "Львов" с 5 августа возобновляются авиарейсы в Дюссельдорф-Веце. Сегодня приземлился первый самолет компании Ryanair.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Сегодня, 5 августа, во Львов прилетел первый в этом году возобновленный регулярный рейс из Дюссельдорфа-Веце от Ryanair", - говорится в сообщении.
Рейсы в Дюссельдорф-Веце будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам:
В пресс-службе аэропорта напомнили, что запуск регулярных авиарейсов компании Ryanair в Дюссельдорф-Веце состоялся в октябре 2018 года. "Крайний рейс был выполнен в марте 2020-го", - добавили в воздушной гавани.
Фото: из Львова возобновляют авиарейсы в Дюссельдорф-Веце (facebook.com/lvivinternationalairport)
Напомним, в августе из Львова запустили ряд новых авиарейсов - в частности, в Каунас, Венецию и Даммам.