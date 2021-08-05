Зі Львова відновили авіарейси в Дюссельдорф-Веце: розклад

"Сьогодні, 5 серпня, до Львова прилетів перший в цьому році відновлений регулярний рейс з Дюссельдорфа-Веце від Ryanair", - йдеться в повідомленні.

Рейси в Дюссельдорф-Веце будуть виконуватися два рази на тиждень, у понеділок і четверг:

понеділок: приліт до Львова - 15:20 (з 6 вересня - 09:50), виліт - о 15:45 (з 6 вересня - 10: 15);

четвер:приліт до Львова - об 11:15, виліт - об 11: 40.

У пресслужбі аеропорту нагадали, що запуск регулярних авіарейсів компанії Ryanair в Дюссельдорф-Веце відбувся в жовтні 2018 року. "Крайній рейс був виконаний в березні 2020 - го", - додали в повітряній гавані.

Фото: зі Львова відновлюють авіарейси в Дюссельдорф-Веце (facebook.com/lvivinternationalairport)