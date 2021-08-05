Зі Львова відновили авіарейси в Дюссельдорф-Веце: розклад

З міжнародного аеропорту "Львів" з 5 серпня поновлюються авіарейси в Дюссельдорф-Веце. Сьогодні приземлився перший літак компанії Ryanair.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту.
"Сьогодні, 5 серпня, до Львова прилетів перший в цьому році відновлений регулярний рейс з Дюссельдорфа-Веце від Ryanair", - йдеться в повідомленні.
Рейси в Дюссельдорф-Веце будуть виконуватися два рази на тиждень, у понеділок і четверг:
У пресслужбі аеропорту нагадали, що запуск регулярних авіарейсів компанії Ryanair в Дюссельдорф-Веце відбувся в жовтні 2018 року. "Крайній рейс був виконаний в березні 2020 - го", - додали в повітряній гавані.
Фото: зі Львова відновлюють авіарейси в Дюссельдорф-Веце (facebook.com/lvivinternationalairport)
Нагадаємо, в серпні зі Львова запустили низку нових авіарейсів - зокрема, в Каунас, Венецію і Даммам.