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Из Львова запускают ряд новых авиарейсов: список

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Львов, Четверг 29 июля 2021 16:52
Из Львова запускают ряд новых авиарейсов: список Фото: из Львова запускают ряд новых авиарейсов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В августе из международного аэропорта "Львов" запустят ряд новых авиарейсов. В частности, в направлении Каунаса, Венеции и Даммама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По информации перевозчика, также будет возобновлено выполнение рейсов в Краков, Будапешт и Дюссельдорф.

Так, Ryanair запускает два новых регулярных рейса в направлениях:

  • Львов-Каунас (стартуют 2 августа и будут осуществляться по понедельникам и пятницам);
  • Львов-Венеция (Тревизо) стартуют 3 августа и будут осуществляться каждый вторник и субботу).

Также, Ryanair возобновит курсирование по следующим направлениям:

  • Львов-Краков (с 1 августа, рейсы будут осуществляться по пятницам и воскресеньям);
  • Львов-Будапешт (с 3 августа, рейсы будут осуществляться каждый вторник и субботу);
  • Львов-Дюссельдорф (с 5 августа, рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам).

Кроме этого, ожидается новое регулярное направление от SkyUp:

  • Львов-Даммам с 5 августа (вылет из Львова по понедельникам и четвергам, в обратном направлении - по вторникам и субботам).

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила два новых рейса из Украины во Францию.

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