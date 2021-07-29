Из Львова запускают ряд новых авиарейсов: список
Фото: из Львова запускают ряд новых авиарейсов (Getty Images)
В августе из международного аэропорта "Львов" запустят ряд новых авиарейсов. В частности, в направлении Каунаса, Венеции и Даммама.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По информации перевозчика, также будет возобновлено выполнение рейсов в Краков, Будапешт и Дюссельдорф.
Так, Ryanair запускает два новых регулярных рейса в направлениях:
- Львов-Каунас (стартуют 2 августа и будут осуществляться по понедельникам и пятницам);
- Львов-Венеция (Тревизо) стартуют 3 августа и будут осуществляться каждый вторник и субботу).
Также, Ryanair возобновит курсирование по следующим направлениям:
- Львов-Краков (с 1 августа, рейсы будут осуществляться по пятницам и воскресеньям);
- Львов-Будапешт (с 3 августа, рейсы будут осуществляться каждый вторник и субботу);
- Львов-Дюссельдорф (с 5 августа, рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам).
Кроме этого, ожидается новое регулярное направление от SkyUp:
- Львов-Даммам с 5 августа (вылет из Львова по понедельникам и четвергам, в обратном направлении - по вторникам и субботам).
Напомним, украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила два новых рейса из Украины во Францию.