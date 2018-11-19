Из Львова экстрадировали в Польшу женщину, которую разыскивали за убийство

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Злоумышленнице, которую разыскивали иностранные правоохранители, 64 года

Львовская прокуратура выполнила поручение Минюста и экстрадировала в Польшу гражданку, которую разыскивали за убийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что 64-летнюю гражданку Польши правоохранители задержали на территории Львовской области в мае этого года. Злоумышленницу разыскивали иностранные правоохранители для обеспечения отбытия ею наказания за совершение убийства.

"В настоящее время указанная гражданка принята правоохранительными органами Республики Польша, где она будет отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние", - отметили в прокуратуре.

Напомним, недавно Минюст Польши обратился к генеральному прокурору Украины Юрия Луценко с запросом на экстрадицию гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве гражданки Польши в городе Лудзь.