Зі Львова екстрадували до Польщі жінку, яку розшукували за вбивство

Зловмисниці, яку розшукували іноземні правоохоронці, 64 роки
Львівська прокуратура виконала доручення Мін'юсту та екстрадувала до Польщі громадянку, яку розшукували за вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.
Зазначається, що 64-річну громадянку Польщі правоохоронці затримали на території Львівської області у травні цього року. Зловмисницю розшукували іноземні правоохоронці для забезпечення відбуття нею покарання за вчинення вбивства.
"На даний час вказану особу прийнято правоохоронними органами Республіки Польща, де вона відбуватиме призначене покарання у виді позбавлення волі за вчинене діяння", - зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, нещодавно Мін'юст Польщі звернувся до генерального прокурора України Юрія Луценка з запитом на екстрадицію громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві громадянки Польщі у місті Лудзь.