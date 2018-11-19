Зі Львова екстрадували до Польщі жінку, яку розшукували за вбивство

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зловмисниці, яку розшукували іноземні правоохоронці, 64 роки

Львівська прокуратура виконала доручення Мін'юсту та екстрадувала до Польщі громадянку, яку розшукували за вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.

Зазначається, що 64-річну громадянку Польщі правоохоронці затримали на території Львівської області у травні цього року. Зловмисницю розшукували іноземні правоохоронці для забезпечення відбуття нею покарання за вчинення вбивства.

"На даний час вказану особу прийнято правоохоронними органами Республіки Польща, де вона відбуватиме призначене покарання у виді позбавлення волі за вчинене діяння", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно Мін'юст Польщі звернувся до генерального прокурора України Юрія Луценка з запитом на екстрадицію громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві громадянки Польщі у місті Лудзь.