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Польща просить Україну видати грузина, підозрюваного у вбивстві

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 12:22
Польща просить Україну видати грузина, підозрюваного у вбивстві
Ілюстративне фото (ms.gov.pl)

Офіційний запит до Генпрокуратури України направлять сьогодні, 16 листопада

Віце-міністр юстиції Польщі Лукаш Пєбяк направить до генерального прокурора України Юрія Луценка запит на екстрадицію громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві громадянки Польщі у місті Лудзь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Лист до генпрокурора України із офіційним клопотанням лудзького окружного прокурора про екстрадицію громадянина Грузії направлять 16 листопада.

"Ми сподіваємося, що українська влада видасть нам цю людину, бо вчинок є дуже серйозним, є докази, схоже, що переконливі, а інцидент є резонансним і ним цікавиться громадськість", - зазначив Пєбяк.

Він додав, що підозрюваний не є громадянином України, а отже "питання, пов’язані з можливою забороною видання власних громадян слід відкинути".

"Маємо надію, що українська сторона ефективно проведе відповідне провадження і видасть підозрюваного польським органам правосуддя", - зазначив віце-міністр.

Нагадаємо, у Польщі водій на пішохідному переході збив трьох українок, в результаті чого двоє з них померли на місці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 листопада в Польщі поблизу Бохні сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів і двоповерхового українського автобуса.

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