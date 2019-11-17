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Зі Львова до Берліна щодня можна буде доїхати поїздом

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 01:32
Зі Львова до Берліна щодня можна буде доїхати поїздом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Перемишлі буде працювати пересадка

Поїзд №89 Львів-Перемишль з 15 грудня буде курсувати щодня, що забезпечить щоденну зручну стиковку з нічним поїздом Перемишль-Вроцлав-Берлін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Згідно з зимовим розкладом, потяг "Укрзалізниці" №89 щоденно відправлятиметься зі Львова о 16:20 та прибуватиме до Перемишля у 18:19. Поїзд Перемишль-Вроцлав-Берлін буде відправлятися о 19:57, прибуваючи на центральний ж/д вокзал Берліна в 9:48. Таким чином, час на пересадку з українського поїзда в Перемишлі становитиме 1 годину 9 хвилин.

У зворотному напрямку поїзд з німецької столиці буде виїжджати в 18:43 і прибувати до Перемишля о 8:38, а поїзд до Львова відправлятиметься з польського міста в 10:18. Тобто час пересадки становитиме 1 годину 40 хвилин.

Відзначимо, що зараз поїзд №89 курсує тільки по неділях і в деякі додаткові дні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує в наступному році повернути поїзд Київ-Берлін.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" з 19 квітня запустила пряме сполучення між Дніпром і Перемишлем (Польща).

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