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Львов запретил деятельность Московского патриархата

Фото: Львов запретил деятельность Московского патриархата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время заседания Львовского городского совета было принято решение о запрете Московского патриархата на территории Львова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Львовского городского совета Юрия Ломаги.

Как отметил Ломага, деятельность Московского патриархата несет в Украине антигосударственный и антиукраинский характер.

"Речь идет о сознательной и открытой спекуляции на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины УПЦ МП и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе", - пишет Ломага.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, недавно во Львове произошел пожар в деревянной церкви УПЦ Московского патриархата.

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