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Львов пока не решил, будут ли открыты парикмахерские и салоны красоты

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 17:05
Львов пока не решил, будут ли открыты парикмахерские и салоны красоты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение примут 12 мая, следующие 3 дня в городе будут отслеживать динамику заболеваний

Решение относительно ослабления карантина в Львове, в частности, восстановления работы парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров примут 12 мая. Об этом в Telegram сообщил львовский городской голова Андрей Садовый.

По его словам, 12 мая состоится внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Тогда примем решение относительно работы парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви. Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболеваний COVID-19 во Львове и области. В течение следующих 3 дней мы будем следить за динамикой и во вторник будем понимать, что делать дальше", - сообщил Садовый.

В то же время, во Львове с 11 мая разрешили посещать парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом). Также будет возобновлена торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви).

"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - отметил мэр Львова.

Сегодня утром Андрей Садовый сообщил о 65 новых случаях коронавируса во Львовской области. По данным Министерства здравоохранения, это наибольший суточный прирост больных в Украине 8 мая. В связи с этим во Львове утром собрали штаб экстренного реагирования.

Сейчас во Львовской области зарегистрировано 660 случаев коронавируса. В целом в Украине COVID-19 заболели 14 195 граждан.

Теги Новости Украины ЛьвовЛьвовкарантин
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