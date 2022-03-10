Львов возобновляет обучение в школах: как наладят образовательный процесс

Школы

"Мы приняли решение с понедельника, 14 марта, возобновить обучение для школьников 1-11 классов в онлайн-формате. Для детей, приехавших из других регионов и сегодня живущих в помещениях наших школ, обучение будет организовано в помещении той же школы, также онлайн", - сообщил мэр Львова.

Он объяснил, что если речь идет о детях, которые с родными живут в домах львовян, частных приютах или хостелах, то им нужно зарегистрироваться в ближайшей школе и дети смогут присоединиться к занятиям.

Если нет соответствующей техники для занятий, то в школах постараются предоставить такую возможность.

Детские сады

Здания и помещения некоторых садов на данный момент используются для приема временно перемещенных лиц. Но на следующей неделе городская власть планирует перепланировать работу так, чтобы хотя бы частично возобновить детских садов и создать резервные группы.

Высшие учебные заведения

Львовская политехника на следующей неделе еще не возобновит обучение. Национальный университет имени И. Франка с понедельника начнет обучение онлайн.

"Если вы студент или студентка львовского вуза, то прошу вас связаться с вашим университетом и получить подробную информацию", - сказал Андрей Садовой.

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