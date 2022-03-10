Львів відновлює навчання в школах: як налагодять освітній процес

Школи

"Ми прийняли рішення з понеділка, 14 березня, відновити навчання для школярів 1-11 класів в онлайн-форматі. Для дітей, які приїхали з інших регіонів і сьогодні живуть в приміщеннях наших шкіл, навчання буде організовано в приміщенні тієї ж школи, також онлайн", - повідомив мер Львова.

Він пояснив, що якщо мова йде про дітей, які з рідними живуть в будинках львів'ян, приватних притулках або хостелах, то їм потрібно зареєструватися у найближчій школі й діти зможуть приєднатися до занять.

Якщо немає відповідної техніки для занять, то в школах постараються надати таку можливість.

Дитячий садок

Будівлі та приміщення деяких садів на цей момент використовуються для прийому тимчасово переміщених осіб. Але наступного тижня міська влада планує перепланувати роботу так, щоб хоча б частково відновити дитячих садків і створити резервні групи.

Вищі навчальні заклади

Львівська політехніка наступного тижня ще не відновить навчання. Національний університет імені І. Франка з понеділка розпочне навчання онлайн.

"Якщо ви студент або студентка Львівського вузу, то прошу вас зв'язатися з вашим університетом і отримати детальну інформацію", - сказав Андрій Садовий.

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