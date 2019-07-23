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"Львов" усилился двумя бразильскими футболистами

Новости » Спорт    23.07.2019 - 15:21
"Львов" усилился двумя бразильскими футболистами
Фото: футболисты "Львова" (pfclviv.com)

Новички заключили пятилетние соглашения

Профессиональный футбольный клуб "Львов" подписал контракты с двумя перспективными бразильскими футболистами - Леонардо Монтезелло и Баяно. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Первый выступает на позиции опорного полузащитника, Баяно же является вингером. 18-летние футболисты подписали пятилетние контракты с клубом. Монтезелло будет играть под 8 номером, а Баяно - под 18.

В прошлом сезоне оба игрока выступали в "Локомотиве" из Кошице, который занял 11 место во втором дивизионе чемпионата Словакии.

Напомним, луганская "Заря" объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Владлен Юрченко

Последним клубом футболиста числился датский "Вайле", который вылетел из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. Он покинул этим летом на правах свободного агента.

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