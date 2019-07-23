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"Львів" посилився двома бразильськими футболістами

Новини » Спорт    23.07.2019 - 15:21
"Львів" посилився двома бразильськими футболістами
Фото: футболісти "Львова" (pfclviv.com)

Новачки уклали п'ятирічні угоди

Професійний футбольний клуб "Львів" підписав контракти з двома перспективними бразильськими футболістами - Леонардо Монтезелло і Баяно. Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Перший виступає на позиції опорного півзахисника, Баяно ж є вінгера. 18-річні футболісти підписали п'ятирічні контракти з клубом. Монтезелло буде грати під 8 номером, а Баяно - під 18.

У минулому сезоні обидва гравці виступали в "Локомотиві" з Кошице, який зайняв 11 місце в другому дивізіоні чемпіонату Словаччини.

Нагадаємо, луганська "Зоря" оголосила про підписання контракту з українським півзахисником Владленом Юрченком

Останнім клубом футболіста значився данський "Вайле", який вилетів з елітного дивізіону за підсумками минулого сезону. Він покинув цього літа на правах вільного агента.

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