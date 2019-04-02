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Львов и Ригу соединили прямым авиасообщением

Новости » Транспорт    02.04.2019 - 21:47
Львов и Ригу соединили прямым авиасообщением
Иллюстративное фото (flickr.com vic_206)

Рейсы сезонные и будут выполнятся со 2 апреля по 26 октября

Сегодня, 2 апреля, состоялось официальное открытие нового прямого авиарейса Рига-Львов-Рига, который будет выполнять авиакомпания "airBaltic". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Как отмечается, ночью прилетел первый рейс этого сообщения. "airBaltic" называют уникальной компанией для Львова, ведь компания не является лоукостом и традиционным перевозчиком, а пассажирам предоставляется альтернатива выбора в цене и в качестве.

"Также мы говорим сегодня не только о Риге, но и в Европу. Это скандинавская Европа, это европейские направления, среди которых Португалия, Франция, Испания. Через аэропорт Риги можно выбрать любимые маршруты к Парижу, Лиссабону", - рассказала генеральный директор Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

Авиарейс Львов-Рига будет осуществлять полеты 4 раза в неделю. Стоимость билета зависит от тарифа: базовый – 49 евро, премиум – 115 евро, бизнес – 399 евро.

Авиасообщение является сезонным. Рейсы продлятся со 2 апреля до 26 октября. Авиакомпания "airBaltic" уже имеет три направления из Украины. Это Одесса - Рига, Киев – Рига, и новый Львов - Рига.

РБК-Украина писало, что крупнейший европейский лоукостер начинает полеты из Харькова в Краков и Вильнюс.

Напомним, Международный аэропорт "Полтава" с 26 марта осуществляет международные рейсы. Первый рейс выполнила авиакомпания SkyUP в Шарм-эш-Шейхе.

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