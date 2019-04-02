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Львів та Ригу з'єднали прямим авіасполученням

Новини » Транспорт    02.04.2019 - 21:47
Львів та Ригу з'єднали прямим авіасполученням
Ілюстративне фото (flickr.com vic_206)

Рейси сезонні і триватимуть з 2 квітня до 26 жовтня

Сьогодні, 2 квітня, відбулось офіційне відкриття нового прямого авіарейсу Рига-Львів-Рига, який виконуватиме авіакомпанія "airBaltic". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА

Як зазначається, вночі прилетів перший рейс цього сполучення. "airBaltic" називають унікальною компанією для Львова, адже компанія не є лоукостом і традиційним перевізником, а пасажирам надається альтернатива вибору в ціні і в якості.

"Також ми говоримо сьогодні не лише про Ригу, але й про Європу. Це Європа скандинавська, також це європейські напрямки, серед яких Португалія, Франція, Іспанія. Через аеропорт Риги можна обрати улюблені маршрути до Парижу, Лісабону",- розповіла генеральний директор Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького Тетяна Романовська.  

 Авіарейс Львів-Рига здійснюватиме польоти 4 рази на тиждень. Вартість квитка залежить від тарифу: базовий – 49 євро, преміум – 115 євро, бізнес – 399 євро.

Авіасполучення є сезонним. Рейси триватимуть з 2 квітня до 26 жовтня. Авіакомпанія "airBaltic" вже має три напрямки з України. Це Одеса - Рига, Київ – Рига, та новий Львів-Рига.  

РБК-Україна писало, що найбільший європейський лоукостер починає польоти з Харкова до Кракова та Вільнюс.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт "Полтава" з 26 березня здійснює міжнародні рейси. Перший рейс виконала авіакомпанія SkyUP до Шарм-еш-Шейху. 

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