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Львов принял окончательное решение о дистанционке в школах

Автор: РБК-Украина

Школы Львова пока не будут переводить на дистанционное обучение. С пятницы, 12 марта, школьники будут учиться в обычном режиме.

Такое решение принял Львовский штаб противодействия распространению COVID-19, сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

"В пятницу и понедельник все школы Львова точно будут работать в обычном режиме. Продолжаем мониторить ситуацию", - написал он.

По словам Садового, на сегодняшний день 80% учеников посещают школу.

"Это не дает оснований для перевода учебных заведений на дистанционную форму обучения", - добавил он.

Он также добавил, что во Львове директора школ имеют право самостоятельно принимать решение о переводе учеников на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что школы Львовской области с 9 марта переходят на дистанционное обучение, а уже через неделю детей отправят на весенние каникулы.

Кроме того, изменения в работу школ внесли и в Винницкой области, там дети ушли на каникулы с 9 марта. Также на дистанционное обучение уходят и школы Одессы.

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