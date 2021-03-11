Львів прийняв остаточне рішення про дистанційку в школах

Школи Львова поки не будуть переводити на дистанційне навчання. З п'ятниці, 12 березня, школярі будуть навчатися у звичайному режимі.

Він також додав, що у Львові директори шкіл мають право самостійно приймати рішення про переведення учнів на дистанційне навчання.

"Це не дає підстав для переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання", - додав він.

За словами Садового, на сьогодні 80% учнів відвідують школу.

"У п'ятницю і понеділок усі школи Львова точно будуть працювати у звичайному режимі. Продовжуємо моніторити ситуацію", - написав він.

Раніше повідомлялося, що школи Львівської області з 9 березня переходять на дистанційне навчання, а вже через тиждень дітей відправлять на весняні канікули.

Крім того, зміни в роботу шкіл внесли і у Вінницькій області, там діти пішли на канікули з 9 березня. Також на дистанційне навчання йдуть і школи Одеси.