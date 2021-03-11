Львов принял окончательное решение о дистанционке в школах

Школы Львова пока не будут переводить на дистанционное обучение. С пятницы, 12 марта, школьники будут учиться в обычном режиме.

Такое решение принял Львовский штаб противодействия распространению COVID-19, сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

"В пятницу и понедельник все школы Львова точно будут работать в обычном режиме. Продолжаем мониторить ситуацию", - написал он.

По словам Садового, на сегодняшний день 80% учеников посещают школу.

"Это не дает оснований для перевода учебных заведений на дистанционную форму обучения", - добавил он.

Он также добавил, что во Львове директора школ имеют право самостоятельно принимать решение о переводе учеников на дистанционное обучение.