ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Львів прийняв остаточне рішення про дистанційку в школах

Новость на русском → Львів, Четвер 11 березня 2021 20:15
Львів прийняв остаточне рішення про дистанційку в школах Фото: школярі (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Школи Львова поки не будуть переводити на дистанційне навчання. З п'ятниці, 12 березня, школярі будуть навчатися у звичайному режимі.

Таке рішення прийняв Львівський штаб протидії поширенню COVID-19, повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.

"У п'ятницю і понеділок усі школи Львова точно будуть працювати у звичайному режимі. Продовжуємо моніторити ситуацію", - написав він.

За словами Садового, на сьогодні 80% учнів відвідують школу.

"Це не дає підстав для переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання", - додав він.

Він також додав, що у Львові директори шкіл мають право самостійно приймати рішення про переведення учнів на дистанційне навчання.

Раніше повідомлялося, що школи Львівської області з 9 березня переходять на дистанційне навчання, а вже через тиждень дітей відправлять на весняні канікули.

Крім того, зміни в роботу шкіл внесли і у Вінницькій області, там діти пішли на канікули з 9 березня. Також на дистанційне навчання йдуть і школи Одеси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Львів школа
NEWS
Санкції, Харківські угоди та "Мотор Січ": головні сьогоднішні рішення РНБО
Санкції, Харківські угоди та "Мотор Січ": головні сьогоднішні рішення РНБО
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради