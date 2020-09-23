Львов потерял 400 млн гривен из-за пандемии

Из-за ситуации с пандемией Львов имеет недопоступления в бюджет на более чем 400 миллионов гривен. На противодействие распространению коронавируса Львов направил из местного бюджета более 220 млн грн.

Об этом во время встречи с предпринимателями городской глава Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"Город фактически самостоятельно справляется с проблемами. Когда мы формировали бюджет на этот год, то была реверсная дотация более 500 млн грн - то, что государство должно забрать. Но вот на 1 сентября у нас минус 400 млн поступлений", - сообщил он.

Садовый добавил, что в 25 сентября во Львов приедет глава правительства Денис Шмыгаль, с которым он обсудит сложившеюся ситуацию.

Напомним, ранее в Украине представили проект госбюджета на 2021 год. Сейчас комитет Верховной рады по вопросам финансов готовит поправки в доходную часть бюджета. Глава комитета Данил Гетманцев заявил, что его надо чуть ли не переписывать.

Кроме этого, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что процесс принятия государственного бюджета на следующий год будет очень непростой, ведь уже сегодня проект финансового документа подвергается критике.