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Львів втратив 400 млн гривень через пандемію

Автор: Максим Зайченко

Через ситуацію з пандемією Львів має недонадходження до бюджету на понад 400 мільйонів гривень. На протидію поширенню коронавірусу Львів направив з місцевого бюджету понад 220 млн грн.

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Про це під час зустрічі з підприємцями міський голова Львова Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міськради.

"Місто фактично самостійно справляється з проблемами. Коли ми формували бюджет на цей рік, то була реверсна дотація понад 500 млн грн - те, що держава повинна забрати. Але ось на 1 вересня у нас мінус 400 млн надходжень", - повідомив він.

Садовий додав, що у 25 вересня до Львова приїде голова уряду Денис Шмигаль, з яким він обговорить ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, раніше в Україні представили проект держбюджету на 2021 рік. Зараз комітет Верховної ради з питань фінансів готує поправки в дохідну частину бюджету. Голова комітету Данило Гетманцев заявив, що його треба чи не переписувати.

Крім цього, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що процес ухвалення державного бюджету на наступний рік буде дуже непростим, адже вже сьогодні проект фінансового документа піддається критиці.

Прогноз погоди
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