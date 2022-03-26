Львов подвергся еще одному ракетному удару

"Еще один ракетный удар по Львову. Обновляем информацию", - сообщил глава города на странице в Facebook.

Очевидцы рассказали РБК-Украина, что слышали несколько взрывов. Один из собеседников сказал, что видел дым.

Несколько часов назад во Львове прогремели несколько взрывов. Позже выяснилось, что российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту, где хранилось топливо. На нем вспыхнул пожар.

Обновлено.

Садовой уточнил, что жилые дома в результате нового удара РФ не пострадали.

"В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали", - рассказал он.