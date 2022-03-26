Львів піддався ще одному ракетному удару

"Ще один ракетний удар по Львову. Оновлюємо інформацію", - повідомив очільник міста на сторінці у Facebook.

Очевидці розповіли РБК-Україна, що чули декілька вибухів. Один зі співрозмовників сказав, що бачив дим.

Декілька годин тому у Львові пролунали декілька вибухів. Пізніше з'ясувалося, що російські війська завдали ракетного удару по промисловому об'єкту, де зберігалося паливо. На ньому спалахнула пожежа.

Оновлено.

Садовий уточнив, що житлові будинки в результаті нового удару РФ не постраждали.

"В результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали", - розповів він.