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Львов ослабил карантин, откроют музеи и кинотеатры

Львов, Пятница 17 июля 2020 18:34
Львов ослабил карантин, откроют музеи и кинотеатры
Фото: Дворец культуры им. Хоткевича во Львове (wikimedia.org by Denis Vitchenko)
Автор: РБК-Украина

Учреждения культуры откроются с некоторыми ограничениями

Карантин во Львове ослабили, с сегодняшнего дня разрешена работа музеев, кинотеатров и других заведений культуры. При этом работать они будут с соблюдением определенных ограничений.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла соответствующее решение на основании постановления Кабмина и готовности учреждений культуры к открытию. В то же время их работа будет проходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и один человек на 5 квадратных метров площади помещения.

Таким образом, возобновляют свою работу:

  • Театры
  • Кинотеатры
  • Музеи (возможность принимать посетителей в помещении)
  • Концертные учреждения и культурные центры
  • Библиотеки
  • Молодежный центр
  • Народные дома и Дворец культуры им Хоткевича
  • Галереи

Отметим, сегодня во Львове в условиях карантина открылись детские сады, в первый день их посетили около 1100 детей, что составляет около 5% от общего количества. Ожидается, что уже в следующий понедельник примерно 30-40% малышей будут в детских садах.

Напомним, по состоянию на 17 июля Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Львовская и Харьковская область не готовы к ослаблению карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью РБК-Украина рассказал, что готовится постановление, которым карантин в Украине продлят минимум на месяц, но с некоторыми коррективами в правила адаптивного карантина.

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