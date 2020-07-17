Львов ослабил карантин, откроют музеи и кинотеатры

Фото: Дворец культуры им. Хоткевича во Львове (wikimedia.org by Denis Vitchenko)

Учреждения культуры откроются с некоторыми ограничениями

Карантин во Львове ослабили, с сегодняшнего дня разрешена работа музеев, кинотеатров и других заведений культуры. При этом работать они будут с соблюдением определенных ограничений.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла соответствующее решение на основании постановления Кабмина и готовности учреждений культуры к открытию. В то же время их работа будет проходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и один человек на 5 квадратных метров площади помещения.

Таким образом, возобновляют свою работу:

Театры

Кинотеатры

Музеи (возможность принимать посетителей в помещении)

Концертные учреждения и культурные центры

Библиотеки

Молодежный центр

Народные дома и Дворец культуры им Хоткевича

Галереи

Отметим, сегодня во Львове в условиях карантина открылись детские сады, в первый день их посетили около 1100 детей, что составляет около 5% от общего количества. Ожидается, что уже в следующий понедельник примерно 30-40% малышей будут в детских садах.

Напомним, по состоянию на 17 июля Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Львовская и Харьковская область не готовы к ослаблению карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью РБК-Украина рассказал, что готовится постановление, которым карантин в Украине продлят минимум на месяц, но с некоторыми коррективами в правила адаптивного карантина.