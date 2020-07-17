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Львів послабив карантин, відкриють музеї та кінотеатри

Львів, П'ятниця 17 липня 2020 18:34
Львів послабив карантин, відкриють музеї та кінотеатри
Фото: Палац культури ім. Хоткевича у Львові (wikimedia.org by Denis Vitchenko)
Автор: РБК-Україна

Установи культури відкриються з деякими обмеженнями

Карантин у Львові послабили, з сьогоднішнього дня дозволено роботу музеїв, кінотеатрів та інших закладів культури. При цьому працювати вони будуть з дотриманням певних обмежень.

Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій прийняла відповідне рішення на підставі постанови Кабміну і готовності закладів культури до відкриття. В той же час їх робота буде проходити по певному протоколу - не більше 50% наповнення і одна особа на 5 квадратних метрів площі приміщення.

Таким чином, відновлюють свою роботу:

  • Театри
  • Кінотеатри
  • Музеї (можливість приймати відвідувачів у приміщенні)
  • Концертні установи та культурні центри
  • Бібліотеки
  • Молодіжний центр
  • Народні доми та Палац культури імені гната Хоткевича
  • Галереї

Відзначимо, сьогодні у Львові в умовах карантину відкрилися дитячі садки, в перший день їх відвідали близько 1100 дітей, що становить близько 5% від загальної кількості. Очікується, що вже наступного понеділку приблизно 30-40% малюків будуть в дитячих садках.

Нагадаємо, станом на 17 липня Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Львівська та Харківська область не готові до ослаблення карантину.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що готується постанова, якою карантин в Україні продовжать мінімум на місяць, але з деякими корективами до правил адаптивного карантину.

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