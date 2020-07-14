Во Львове завтра возобновят работу отели и хостелы

Фото: Львов (busstation.kiev.ua)

Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 14 июля

В среду, 15 июля, во Львове возобновят работу отели и хостелы. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 14 июля.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Также с 15 июля во Львове возобновят работу инклюзивно-ресурсные центры.

Кроме того, с 17 июля, при условии соблюдения карантинных ограничений, смогут работать детсады. В частности, должен осуществляться температурный скрининг работников; не должно быть многократных полотенец; работники обязаны дезинфицировать поверхности.

При этом под запретом остается работа театров и кинотеатров, а также во Львове запрещены мероприятия с участием более 10 человек.

Напомним, во Львовской области местные власти приняли решение ослабить карантин, так как она перестала быть регионом с широким распространением COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки выявили во Львовской области и Киеве.