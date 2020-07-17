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Киев и 6 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Пятница 17 июля 2020 12:52
Киев и 6 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям

По состоянию на 17 июля в Украине к ослаблению противоэпидемических мер не готовы Киев и еще 6 областей. Из обновленного списка были исключены Черновицкая и Черниговская области, однако включена Львовская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Львовская;
  • Харьковская область.

Киев и 6 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)

Отметим, для ослабления карантина регионы должны отвечать четырем критериям. В частности, загруженность мест в больницах должна быть меньше чем 50%. Кроме того, процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%, а также динамика заболеваемости должна быть менее 10%.

Вместе с тем, в регинах нужно проводить больше чем 24 теста на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Напомним, сегодня в Киевской области ужесточают карантинные меры.

Добавим, в Украине выявили 809 новых случаев коронавируса, таким образом уже третий день в стране более чем 800 случаев COVID-19.

Кроме того, в Минздраве назвали главное условие для отрытия границ ЕС для украинцев.

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